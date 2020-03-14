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Оккупанты на Донбассе шесть раз нарушили "режим тишины" – штаб ООС

19:15, 14 марта 2020
Война
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Потерь среди украинских военнослужащих сегодня нет / фото УНИАН

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Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" было зафиксировано три обстрела: рядом с Березовым - из гранатометов различных систем; неподалеку от Старогнатовки - из миномета калибра 82 мм - 5 мин и неподалёку от Павлополя - из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Три обстрела противник осуществил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Пивнич": вблизи Новолуганского - из миномета калибра 82 мм - 3 мины, а также был зафиксирован огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалёку от населенного пункта Шумы - из 120-мм минометов - 6 мин, 24 мины из минометов калибра 82 мм, а также противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и рядом с Гладосовым - из миномета калибра 120 мм - 3 мины.

"Сегодня, 14 марта, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - добавили в штабе.

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