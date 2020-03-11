Обострение на Донбассе: трое украинских военных погибли, девять были ранены

С началом текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

За минувшие сутки, 10 марта, вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на страничке в Facebook.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме этого, отмечена работа снайперской пары.

В частности, восемь обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", и девять обстрелов противник осуществил в районе оперативно-тактической группировки "Север".

"На все вражеские обстрелы подразделения Объединенных сил прицельными огневыми ударами давали адекватный ответ", - отметили в ООС.

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Также 10 марта противник трижды открывал провокационные обстрелы из автоматических гранатометов и стрелкового оружия в районе участка разведения №3 Богдановка - Петровское. Подразделения Объединенных сил огонь в ответ не открывали, придерживаясь режима тишины.

Кроме этого, боевики обстреляли из противотанкового ракетного комплекса военный грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Пески.

"В результате попадания противотанковой управляемой ракеты в грузовик один украинский защитник погиб на месте. Позже еще один военнослужащий скончался от полученных ранений. Семь военных получили ранения различной степени тяжести, еще один защитник госпитализирован с боевым травмированием. Кроме этого, в результате вражеских обстрелов наших позиций один военнослужащий Объединенных сил погиб и еще один получил боевое травмирования", - сообщили в штабе.

С началом текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь нет.