"Теперь мы бомжи": ливень затопил блиндажи военных под Мариуполем, промокло даже оружие (фото)

Об этом сообщает 0629 со ссылкой на пресс-службу сектора «М».

Как стало известно, у военных насквозь промокло все, вплоть до оружия и бронежилетов. Пресс-офицер Ярослав Чепурной отметил, что солдаты Нацгвардии с последствиями разбушевавшейся стихии справляются сами.

Но совершенно другая информация у мариупольских волонтеров, которые уже с самого утра пытаются помочь пострадавшим.

По словам волонтеров, из блиндажей солдаты выходили с поднятыми руками и спасали все, что могли. "Теперь мы бомжи",- говорят бойцы, так как все, что находилось в блиндажах, полностью промокло.

Читайте такжеНа Харьков обрушился мощный ливень, затоплены улицы города (фото)

Волонтер Ирина Прудкова благодаря помощи еще нескольких активистов, уже отвезла 28 спальников, порядка 10 одеял, горячий чай. Солдатам нужно все, вплоть до трусов, носков, футболок, одноразовая посуда и многое другое. «Бойцам нужно все!» - говорит Ирина.

Сейчас, благодаря волонтерам, уже приехали машины для откачки воды из блиндажей. Также решается вопрос по проведению электричества и установлению обогревателей.