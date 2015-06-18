Позиции АТО под Новотошковским обстреляли из "Градов": боевики выпустили 55 ракет

Как сообщает пресс-центр АТО в Facebook, террористы продолжили грубо нарушать условия прекращения огня в зоне проведения АТО. При этом враг использовал тяжелое вооружение, пренебрегая жизнями мирных жителей.

Из почти 40 случаев применения боевиками оружия более половины зафиксирован на Луганском и Артемовском направлениях.

«Утром 55 реактивных ракет РСЗО «Град» разорвались на позициях украинских войск у Новотошковского. Из минометов неоднократно обстреливали Золотое. Из крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов преступники били по Счастью», - отмечается в сообщении.

Читайте такжеОБСЕ: ситуация в Донбассе остается напряженной, есть угроза усиления боевВ районе Артемовска из 152-миллиметровых гаубиц, минометов разных калибров, гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреляли Луганское, Светлодарское, Троицкое и Новозвановку, а днем 120-миллиметровые мины разрывались в пригороде Попасной.

"Вновь из тяжелых артиллерийских систем и стрелкового оружия пророссийские гибридные бандформирования палили по Широкиному", - говорится в сообщении.

Украинские позиции возле Марьинки активно обстреливали минометы и вражеский снайпер. По жилмассивах Водяного террористы били из 122-миллиметровых артиллерийских систем и танков.