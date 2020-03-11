Боевики обстреляли жилые кварталы Марьинки, в районе обстрела расположена школа - ООС

Детей эвакуировали в бомбоубежище.

Боевики обстреляли из стрелкового оружия и автоматических гранатометов жилые кварталы на окраине Марьинки Донецкой области, в районе обстрела расположена школа.

Об этом говорится в сообщении на странице Операции объединенных сил в Facebook.

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"Слишком громкий режим тишины устроили российско-оккупационные войска мирным жителям Марьинки в Донецкой области - персоналу и воспитанникам общеобразовательной школы № 2 этого города. Представители вооруженных формирований Российской Федерации, пренебрегая принятыми в цивилизованном мире нормами гуманитарного права, обстреляли из стрелкового оружия и автоматических гранатометов жилые кварталы на окраинах населенного пункта Марьинка", - отметили в штабе ООС.

Как выяснили офицеры одной из групп гражданско-военного сотрудничества из состава Объединенных сил, школа расположена в районе обстрела.

Учащихся, которые остались на седьмой урок, и детей из младших классов, которые остались в группе продленного дня, персонал оперативно эвакуировал в бомбоубежище этой же школы.

После завершения обстрела работники Национальной полиции вывезли учеников и персонал школы из опасного района и развезли по домам. Погибших и раненых среди местных жителей и детей в школе нет.

Командование операции Объединенных сил подчеркивает, что Вооруженные силы Украины будут открывать огонь по противнику в случае, если его действия будут нести угрозу жизни или здоровью мирных жителя, отметили в ООС.