Стали известны имена двух военных, погибших во время вчерашнего обстрела грузовика ВСУ

Во вторник в результате попадания противотанковой управляемой ракеты в грузовик двое украинских военных погибли, восемь получили ранения.

Стали известны имена двух украинских военных, погибших 10 марта в результате попадания противотанковой управляемой ракеты в грузовик ГАЗ-66 в районе села Пески под Донецком.

Как сообщает пресс-служба Винницкой ОГА, одним из погибших стал младший сержант, военнослужащий 131-го отдельного разведывательного батальона Андрей Ведешин. Он получил тяжелые ранения и умер во время эвакуации вертолетом.

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"Старший солдат Ведешин Андрей Александрович, 1985 г.р., погиб 10 марта около 9:30 утра в районе с. Пески Донецкой области во время эвакуации с поля боя в вертолете. Военнослужащий Сухопутных войск Андрей Ведешин служил по контракту с мая 2017 года. Погибший проживал вместе с родителями в селе Кинашев Тульчинского района Винницкой области. У героя остались мать, брат и дочь (2012 г.н.)", - говорится в сообщении.

Предварительно, похоронить Андрея Ведешина планируется 12 марта в родном селе Кинашев.

Также в результате обстрела со стороны боевиков погиб Виктор Солтис, сообщается на странице Кировоградского областного военкомата в Facebook.

Виктор Николаевич Солтис - младший сержант, военнослужащий в/ч А1445 (131-й разведбат), родом из села Владимировка Кропивницкого района.

Как сообщал УНИАН, утром 10 марта в районе населенных пунктов Пески и Авдеевка на Донбассе боевики обстреляли украинские позиции из минометов и гаубиц. Враг подбил грузовик ГАЗ-66 ВСУ.

Как сообщили в штабе ООС, в результате попадания противотанковой управляемой ракеты в грузовик один украинский защитник погиб на месте. Позже еще один военнослужащий скончался от полученных ранений. Семь военных получили ранения различной степени тяжести, еще одного защитника госпитализированы с боевым травмированием.