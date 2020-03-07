Оккупанты обстреляли из запрещенных минометов позиции ВСУ вблизи Зайцево

Боевики совершили 4 обстрела, потерь среди украинских военных нет.

В течение текущего дня, 7 марта, вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечернем сведении.

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Отмечается, что противник вел обстрелы из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, один обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" рядом с Красногоровкой – из станкового противотанкового гранатомета - 10 выстрелов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил три обстрела: возле населенного пункта Зайцево – из миномета калибра 82 мм противник выпустил 6 мин, произвел 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета, а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Луганского – из гранатометов различных систем, а рядом с Новотошковским – из станкового противотанкового гранатомета - 10 выстрелов, а также велся обстрел из вооружения БМП.

«Сегодня в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет», - отметили в штабе.

Как сообщал УНИАН, 6 марта боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня. В результате подрыва БМП на неустановленном взрывном устройстве один украинский защитник погиб, еще трое – получили боевое поражение. Также в результате вражеских обстрелов одного украинского защитника были ранены.