Российские оккупационные войска 5 раз обстреляли украинских военных – штаб

В результате подрыва БМП на неустановленном взрывном устройстве один украинский защитник погиб, еще три военнослужащих получили боевое ранение.

6 марта вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

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Четыре обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СХИД", а именно: дважды рядом с Авдеевкой – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; два раза вблизи Песков – со 120-мм миномета – 12 мин.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ПИВНИЧ" противник осуществил один обстрел наших позиций, а именно: неподалеку от населенного пункта Зайцевое – из миномета калибра 82 мм враг выпустил 6 мин, 4 выстрелы из станкового противотанкового гранатомета, а также вел обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вчера, 6 марта, в результате подрыва БМП на неустановленном взрывном устройстве один украинский защитник погиб, еще три военнослужащих получили боевое ранение. Также в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранение.

С началом этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.

Как сообщал УНИАН, в самопровозглашенной так называемой «Донецкой народной республике» закрепили статус русского языка как «единственного государственного».