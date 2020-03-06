Оккупанты провозгласили русский "единственным государственным" языком "ДНР"
15:00, 06 марта 2020Война
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Идея принадлежит главарю боевиков Пушилину, а поддержал ее так называемый "народный совет".
Иллюстрация REUTERS
В самопровозглашенной так называемой «Донецкой народной республике» закрепили статус русского языка как «единственного государственного».
Читайте такжеПринуждение к гражданству: оккупанты заставляют наемников на Донбассе оформлять паспорта РФОб этом сообщает российское агентство РИА Новости.
Отмечается, что идея сделать это принадлежит главарю террористической группировки «ДНР» Денису Пушилину. А поддержал ее так называемый «народный совет».
«Изменения вступят в силу после подписания главой ДНР и публикации на сайте «народного совета», – говорится в сообщении.
Ранее УНИАН сообщал, что оккупанты лишают жителей Донбасса зарплаты из-за отказа получать «паспорта» «ДНР/ЛНР».
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