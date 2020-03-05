"Это выгодно": Хомчак пояснил разграничение должностей начальника Генштаба и главнокомандующего ВСУ

Президент утвердит функции начальника Генштаба и главнокомандующего ВСУ.

Начальник Генерального штаба — главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак объяснил важность разделения возложенных на него полномочий на две отдельные должности - начальника Генштаба и главнокомандующего ВСУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Хомчак сказал журналистам.

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«Это выгодно Вооруженным силам Украины, это выгодно государству Украина. У нас идет реформа - реформа сегодня практическая. Она открывает перед нами новые изменения, и одно из изменений - должны быть разграничены полномочия начальника Генерального штаба и главнокомандующего (Вооруженных Сил Украины)», - заявил Хомчак.

Он уточнил, что, поскольку Украина развивается в европейском направлении, такое разграничение нужно, чтобы каждый выполнял конкретный функционал, выполнял его качественно, самоотверженно и чтобы был результат работы как одного, так и второго должностного лица».

Хомчак отметил, что функции обеих должностей будут окончательно определены тогда, когда президент их утвердит.

«Все известно, но давайте, пока не будет принято решение, тем кто должен его принять, мы не будем о них говорить», - сказал Хомчак.

Как сообщал УНИАН, 4 марта Верховная Рада приняла президентский закон о внесении изменений в раздел VI «Заключительные и переходные положения» закона «О национальной безопасности Украины» относительно вступления в силу положений относительно главнокомандующего Вооруженных сил Украины, Генерального штаба ВСУ, видов и отдельных родов войск (сил)» (№3015).

Согласно закону, главнокомандующий ВСУ назначается на должность по представлению министра обороны и освобождается с должности президентом. Главнокомандующий подчиняется президенту и министру обороны.