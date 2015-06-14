За сутки в зоне АТО погиб один украинский военный, 21 ранен

13:24, 14 июня 2015
Война
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За минувшие сутки в зоне АТО погиб один украинский военнослужащий, 21 получил ранения.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО, полковник Александр Мотузяник.

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"За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, еще 21 был ранен", - сказал Мотузяник.

По словам полковника, от обстрела боевиков продолжают страдать населенные пункты на линии соприкосновения, среди которых Опытное и Водяное, где боевики применили танки, артиллерию и боевые машины пехоты.

Также Мотузяник отметил, что 11-12 июня незаконные вооруженные формирования целенаправленно обстреливали Авдеевку, в результате чего были ранены двое мирных жителей и разрушено городскую инфраструктуру.

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