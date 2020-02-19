Подконтрольная Кремлю "власть" ОРДЛО расплатилась за воду 58 тоннами украинских копеек

Ранее боевики расплачивались украинскими гривнами.

Оккупационная власть неподконтрольной Украине части Донбасса рассчитывается за потребленную воду украинскими копейками.

Об этом в комментарии hromadske сообщил заместитель директора Попаснянского районного водоканала Евгений Лысенко.

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По его словам, оккупанты передают деньги на мосту в Счастьи инкассаторам в сопровождении СБУ и копов, те инкассируют средства и везут в банк на расчетный счет.

Лысенко отметил, что боевики теперь расплачиваются за потребленную воду украинскими копейками, тогда как раньше пользовались еще гривнами.

«Они привозят 58 тонн мелочи. Наши люди носят эти 25-килограммовые мешки через мост... Думаю, они глумятся над нами», – сказал Лысенко.

Ранее житель оккупированного Алчевска рассказал о жизни под контролем боевиков. В частности он писал, что холодную воду жителям города подают по графику, горячей воды нет. Летом 2019-го в «ЛНР» все города были отключены от электричества, а люди закупали свечи.