Утренний бой на Донбассе завершился, украинские подразделения не потеряли позиций - штаб ООС

Украинские подразделения дали адекватный огневой ответ противнику.

Бой подразделений ОС с боевиками вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный закончился. Позиции украинских защитников не утрачены.

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Как сообщил штаб ООС, украинские подразделения дали адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией.

В готовности к применению находятся подразделения резерва из состава Объединенных сил. Ситуация полностью контролируется.

Ранее СМИ сообщали, что украинские военные потеряли позиции вблизи Золотого на Донбассе. В ООС проинформировали о потерях среди украинских военных во время активной атаки боевиков 18 февраля.