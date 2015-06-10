ОБСЕ 9 июня зафиксировала более 300 взрывов на Донецком направлении в зоне АТО

Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ по 9 июня, опубликованном сегодня.

Отмечается, что специалисты продолжали фиксировать увеличение количества нарушений режима прекращения огня с наблюдательного поста Совместного центра по контролю и координации на центральном железнодорожном вокзале Донецка.

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"Специальная мониторинговая миссия слышала 129 и видела дополнительные 202 взрыва, которые были вызваны огнем 122-мм артиллерии, 120-мм минометов и 32-23-мм зенитных установок с дистанции от 3 до 7 км с севера, востока, запада", - сказано в сообщении.