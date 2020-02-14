"Дружественный огонь" прибывших в ОРДЛО снайперов РФ увеличил потери среди боевиков – разведка

По данным разведки, российские военнослужащие переодеты в военную форму так называемой «республиканской гвардии «ДНР».

В феврале из России на оккупированную часть Донбасса прибыли спецназовцы, которых привлекают к снайперским парам.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

«Происходит усиление российско-оккупационным командованием передовых подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейского корпуса за счет личного состава войск специального назначения Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ, который в течение февраля прибыл с территории России через неконтролируемые Украиной участки границы», - говорится в сообщении.

По данным разведки, российские военнослужащие привлекаются к выполнению задач в составе снайперских пар, переодевшись в военную форму так называемой «республиканской гвардии «ДНР».

«Вместе с тем, отсутствие взаимодействия между прибывшими российскими спецназовцами и наемниками из передовых подразделений оккупационных войск привело к росту потерь среди последних. Так, в результате ведения российскими снайперами «дружественного огня» возросло количество случаев ранений личного состава у 1 армейского корпуса ВС РФ», - добавили в ведомстве.