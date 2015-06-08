Боевики снова атакуют Марьинку, идет ближний бой – куратор батальона "Киев-1"

Об этом на своей странице в Facebook сообщает куратор батальона "Киев-1" Евгений Дейдей.

"Работают танки и минометы по прямой наводке. Идет ближний бой. Выстоим! Обязаны выстоять!!! Слава Украине!", - написал он.

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Напомним, накануне в районе Марьинки около 10 часов продолжались ожесточенные бои. По словам медиков, ранены около 30 бойцов ВСУ. Также сообщалось о ранении 4 мирных жителей и о гибели одного из них.

По данным Генштаба, в направлении Марьинки враг бросил в бой против украинских войск более десяти танков и до тысячи человек живой силы. Наступление поддерживали самоходные пушки 2С1 "Гвоздика". На других направлениях наступление на наши позиции также поддерживалось огнем из пушек и тяжелых минометов, которые, кстати, в соответствии с Минскими договоренностями должны быть отведенными на 25 и более километров от линии соприкосновения.

Также стало известно, что украинская сторона вынуждена была использовать тяжелую артиллерию для адекватного ответа противнику.

Отметим, что замкомандира ДУК Валентин Манько на своей странице в Facebook написал, что, согласно разведданным, боевики собрали много вооружения возле Батурино, Марьинки, Песок и Первомайского. И если боевикам удастся прорвать оборону, то в районе Пески – Карловка - Авдеевка сформируется новый котел.