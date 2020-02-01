На Донбассе боевики убили женщину-военврача

Медик получила множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью.

В зоне проведения операции Объединенных сил в результате обстрела со стороны российско-оккупационных войск погибла старший боевой медик одного из подразделений ОС.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Отмечается, что во время доставки медикаментов на позицию женщина попала под вражеский обстрел и получил множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью.

Трагедия произошла 1 февраля в результате обстрелов со стороны боевиков по позициям украинских защитников вблизи Новотошковского.