Ночью боевики продолжили обстрелы позиций сил АТО

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в соцсети. "Сломав свои зубы под Марьинкой, боевики в дальнейшем сподобились лишь на подлые обстрелы в темное время суток. На Мариупольском направлении из артиллерии, минометов гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Широкино", - сообщил пресс-центр.

Читайте такжеВ боях возле Марьинки погибли трое военных, 31 ранен – советник президента

На Луганськом направлении стреляли по Донецкому, Новотошковскому, Станице Луганской и Крымском.

На Артемовском вели огонь из гранатомета по Золотому, а из стрелкового оружия по Ленинскому.

На Донецком направлении боевики из минометов вели огонь по Пескам, а из гранатометов - по Новотроицком. "Из минометов и артиллерии они вели огонь по Гнутово и Марьинке", - добавили в пресс-центре.

"БПЛА боевиков были замечены в небе над украинскими позициями 18 раз", - резюмируется в сообщении.