В Марьинку прибыло подкрепление ВСУ – боец "Киев-2"

15:22, 03 июня 2015
Война
8506 0

В Марьинку, где происходят вооруженные столкновения с боевиками, прибыло подкрепление Вооруженных Сил Украины.

Фото УНИАН

Об этом на своей странице в Facebook сообщает боец батальона "Киев-2" Игорь Савчук.

"Марьинка 13-30. Окружения нет, раненых вывезли. Подтянулось подкрепление. Все держатся. Никакой паники. Сепары ведут сильный обстрел, но не более", - написал он.

Читайте такжеСМИ сообщили о массированном обстреле Донецка боевиками (фото, видео)

По его словам, это "очередная тактическая вылазка" боевиков, но масштабная.

Как сообщал УНИАН,  в Марьинке Донецкой области в результате боестолкновений с боевиками 25 бойцов ВСУ получили ранения.

Марьинка 13-30. Окружения нет, раненых вывезли. Подтянулось подкрепление. Все держаться. Никакой паники. Сепары ведут сильный обстрел, но не более.

Posted by Ігор Савчук on 3 Июнь 2015 г.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter