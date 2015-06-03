В Марьинку прибыло подкрепление ВСУ – боец "Киев-2"

Об этом на своей странице в Facebook сообщает боец батальона "Киев-2" Игорь Савчук.

"Марьинка 13-30. Окружения нет, раненых вывезли. Подтянулось подкрепление. Все держатся. Никакой паники. Сепары ведут сильный обстрел, но не более", - написал он.

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По его словам, это "очередная тактическая вылазка" боевиков, но масштабная.

Как сообщал УНИАН, в Марьинке Донецкой области в результате боестолкновений с боевиками 25 бойцов ВСУ получили ранения.