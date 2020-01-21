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В Станице Луганской на КПВВ умер мужчина

13:12, 21 января 2020
Общество
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Мужчине оказывали медпомощь, но спасти его не удалось / Фото УНИАН

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Об этом сообщает монитор благотворительный фонд «Право на защиту».

Отмечается, что пенсионеру стало плохо на пути из неподконтрольной правительству Украины территории примерно в 8:00 после того, как он пересек мост.

Как сообщается, до приезда "скорой" помощь ему оказывали представители «Красного Креста». Но спасти мужчину не удалось.

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