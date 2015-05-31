Боевики ведут между собой перестрелки, а потери пытаются "списать" на военных - пресс-центр АТО

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в Фейсбук.

Как отмечается в сообщении, "один из боевиков по прозвищу "Мономах" вышел в эфир в открытой радиосети связи и доложил своему командиру об обстреле ротного опорного пункта 8-й мотострелковой роты 3-й отдельной мотострелковой бригады российско-террористических войск. По его информации, якобы "танк подразделений ВС Украины из района Майорска вел огонь по их позициям... Есть потери - "200-х"- один и несколько "300-х".

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По результатам проверки, отмечает пресс-центр АТО, "штабом антитеррористической операции установлено, что подразделения Вооруженных Сил Украины, которые выполняют боевые задачи на данном направлении, не открывали огонь из танка и другого вооружения в это время".

В течение текущей недели участились случаи обострения противоречий между участниками незаконных вооруженных формирований так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также с главами самопровозглашенных республик. "Выяснение отношений" неоднократно переходило в вооруженные столкновения с жертвами как среди боевиков, так и местных жителей.

Пресс-центр напоминает, что "вблизи Широкино недавний конфликт между двумя различными бандитскими группировками, входящими в так называемую "ДНР", лично "регулировал" лидер бандформирования Захарченко совместно со своим "коллегой" – российским трехзвездочным генералом".

Информация о якобы обстреле позиций боевиков также имеет признаки того, что террористы снова конфликтуют и ведут перестрелки между собой, а свои потери пытаются "списать" на действия сил АТО, чтобы оправдаться перед своими кураторами, вину за погибшего и раненых пытаются переложить на украинских военнослужащих.

"На одном из ближайших брифингов штаба АТО будет обнародована более подробная информация о случаях вооруженных столкновений между отрядами так называемых "ДНР" и "ЛНР", информационных провокациях против сил АТО, а также очередные доказательства российского военного присутствия на территории нашего государства", - подчеркивается в сообщении.