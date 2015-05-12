В Минобороны назвали стоимость строительства одного огневого опорного пункта

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны. Для сооружения такого пункта необходимо 42 т арматуры разного размера, десятки тонн бетона, 35 кубометров кругляка, 450 кубометров доски, 90 готовых железобетонных конструкций.

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В пресс-службе напомнили, что в выполнение требований постановления Кабинета министров от 18 марта 2015 года «Некоторые вопросы обеспечения в 2015 году строительства инженерных сооружений с целью укрепления обороноспособности государства» из резервного фонда бюджета выделено 850 млн грн на фортификационное оборудование полос оборонительного рубежа, то есть оборудование 300 опорных пунктов.

Разработан и утвержден график выполнения инженерных работ, в котором определены сроки завершения строительства. Работы осуществляются Вооруженными силами Украины во взаимодействии с определенными государственными администрациями.