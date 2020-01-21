Детям-сиротам на оккупированном Донбассе выдают российские паспорта

В Украине пока не разработаны процедуры, по которым такие дети могут заменить эти «паспорта» на украинские документы.

На оккупированной боевиками территории востока Украины детям-сиротам выдают не только «паспорта ЛДНР», но и паспорта граждан РФ.

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Об этом сообщает «Радио Свобода». Так, в эфире подконтрольного оккупантам канала «Луганск 24» показали сюжет о шестерых воспитанниках семьи опекунов и приемных семей в Довжанске (до декоммунизации – Свердловск). Эти дети получили паспорта России, а «в нагрузку» к ним – и документы «ЛНР». Пропагандисты говорят, что это «важный день в жизни каждого», и что эти дети – счастливы.

Эксперт по правам ребенка, бывшая специалист по усыновлению офиса Уполномоченного президента по правам ребенка Людмила Волынец объясняет: поскольку «паспортизация» на этих оккупированных территориях началась уже давно, дети-сироты действительно получают так называемые «документы» «ЛДНР». Но, пока что Украина не может этому противодействовать – не разработано ни одной процедуры, по которой дети могут заменить эти «паспорта» на украинские документы.

Напомним, по данным МВД РФ, в 2019 году почти 200 тысяч жителей оккупированных боевиками районов Донбасса получили российские паспорта в упрощенном порядке.