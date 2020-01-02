В России сообщили, сколько украинцев оккупированного Донбасса получили паспорта РФ в 2019 году

В апреле 2019 года Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

В 2019 году почти 200 тысяч жителей оккупированных боевиками районов Донбасса получили российские паспорта в упрощенном порядке.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию МВД России.

В сообщении говорится, что гражданство РФ «приобрели» более 196 тыс. человек. Более 136 тыс. из них – жители территорий боевиков «ДНР-ЛНР», порядка 60 тыс. – «жители из других районов Донецкой и Луганской областей».

По информации МВД, были отклонены 232 заявления о приеме в российское гражданство.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса. 27 апреля он заявил, что Россия может упростить процедуру получения гражданства для всех украинцев, а не только для проживающих на оккупированных территориях Донбасса.

29 и 30 апреля в Ростовской области открылись два центра выдачи российских паспортов жителям оккупированных районов Луганской и Донецкой областей.

В Европейском Союзе заявили, что разрабатывают для всех стран-членов общие руководящие принципы относительно непризнания российских паспортов, выданных гражданам Украины с Донбасса.