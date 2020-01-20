В Житомирской области сотни людей простились с погибшим на Донбассе бойцом

29-летнего воина похоронили на местном кладбище.

В городе Чуднов Житомирской области сегодня, 20 января, простились со старшим солдатом Игорем Химичуком, который погиб 16 января в зоне проведения операции Объединенных сил.

Читайте такжеКропивницкий попрощался с украинским бойцом, которого убил снайпер "ДНР", прикрываясь ребенком (видео)

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Чудновской райгосадминистрации. Отмечается, что многолюдная церемония прощания с погибшим состоялась в Чуднове.

«Проститься с погибшим бойцом и отдать дань уважения пришли сотни людей. На местном кладбище состоялся траурный митинг. Искренние соболезнования семье, родным и близким военнослужащего выразили представители местной власти и райвоенкомата», - уточнили в райгосадминистрации.

Погиб солдат 16 января, в День памяти защитников Донецкого аэропорта, в результате снайперского обстрела противником в Луганской области вблизи города Золотое. В течение последних трех дней в Чуднове был объявлен трехдневный траур по погибшему военному.

Справка. Игорь Химичук родился 7 июня 1990 года. Он служил водителем отделения обеспечения Чудновского райвоенкомата, был командирован в 72-ю отдельную механизированную бригаду имени Черных Запорожцев. У 29-летнего воина остались мать, две сестры, жена и маленький сын.