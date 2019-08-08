На Черниговщине попрощались с погибшими на Донбассе морпехами (фото)

Тут похоронили старшего матроса Александра Шарко и матроса Владислава Рака.

В Черниговской области сегодня простились с погибшими результате вражеского обстрела на Донбассе земляками: старшим матросом Александром Шарко и матросом Владиславом Раком.

Об этом сообщили в пресс-службе Черниговского областного военкомата.

"Земляков сегодня похоронили со всеми полагающимися воинскими почестями на территории Козелецкого района: Александра Шарко - в с. Олбин, Козелецкого района, а Владислава Рака – в самом Козельце", - говорится в сообщении.

В церемониях прощания и захоронения воинов приняли участие руководители органов государственной власти и местного самоуправления, личный состав Козелецкого районного ТЦК и СП, представители командования Военно-Морских Сил Украины, сослуживцы и неравнодушные жители района и области.

Как сообщал УНИАН, Шарко, Рак и еще двое военных, Сергей Шандра и Василий Курдов, погибли в результате обстрела боевиками украинских позиций вблизи Павлополя 6 августа.

В районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях с 21 июля установлено так называемое «хлебное перемирие».