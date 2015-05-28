Ситуация в зоне АТО обостряется - боевики используют зенитные установки и минометы

Об этом сообщает на своей странице в Facebook пресс-центр АТО.

В то же время на Донецком направлении террористы из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали украинские позиции в районе Гранитного, Новоселовки Второй, Верхнеторецкого, шахты «Бутовка», Опытного, Водяного, Северного. По Марьинке работал снайпер.

На Луганском направлении боевики стреляли по Счастью, а на Мариупольском – из минометов, гранатометов, зенитных установок и стрелкового оружия обстреливали Широкино. Здесь же работал и снайпер.

"Тихо было только на Артемовском направлении", - отметили в пресс-центре АТО.

Кроме того, сообщается, что вражеские беспилотники были замечены по маршрутам Донецк – Горловка и Первомайск – Попасная – Стаханов.

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"В то время, как захватчики обстреливают мирные населенные пункты, украинские военные всячески помогают гражданскому населению", - отмечается в сообщении. Так, сегодня очередной гуманитарный груз отправился в Марьинку, Селидово, Красногоровку, в целом 7 тонн продовольствия от Донецкой областной военно-гражданской администрации, в частности, крупы, мука, макароны, сахар, тушенка, масло, детское питание и прочее. Также местные жители получили тенты для накрытия поврежденных обстрелами крыш жилых домов.

В Селидово гуманитарная помощь будет распределена исключительно среди переселенцев. "И хотя груз рассчитан всего на 3 тысяч человек, уже вскоре группы гражданского военного сотрудничества повезут следующую гуманитарную помощь", - отметили в пресс-центре АТО.