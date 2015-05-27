Тела погибших в зоне АТО российских солдат сжигают в мобильных крематориях – конгрессмены США

Об этом в эфире CNN заявил журналист Джош Роджин со ссылкой на двух конгрессменов, которые недавно вернулись с Украины – председателя комитета по вопросам вооруженных сил Мака Торнберри и члена этого комитета, бывшего офицера ВМС США Сета Мултона, пишет Украинская правда.

"И когда они вернулись, то рассказали мне, что, по словам украинских и американских чиновников, Россия завезла в Украину мобильные крематории и использует их для уничтожения доказательств об умерших солдатах. Вот как Путин поддерживает утверждение о том, что Россия не участвует в войне в Украине, и как он скрывает настоящую цену своего вторжения перед международным сообществом и собственным народом", – сказал Роджин.

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По его словам, крематории, установленные на грузовиках, на самом деле предназначаются для сжигания животных.

"Есть много российских активистов и украинских блогеров, которые документируют присутствие российских солдат, и есть много историй в интернете о их смерти, но тела никогда не показывают. И семьи, которые остаются в России, удивляются, что случается с их родными. Вот объяснение. Это также показывает, как российское правительство, российское военное руководство обманывает собственных солдат", – добавил журналист.

По словам Роджина, широкую популярность Путина в России, как и поддержку войны с Украиной, можно ослабить.

"Если бы США могли разоблачить и показать его ложь о российском вторжении, которое детально задокументировано на поле боя –, возможно, эта поддержка бы ослабла и, возможно, Путин должен был бы изменить свою политику. До тех пор Путин не мотивирован что-то менять, а нестабильность, кризис и трагедия в Украине будут продолжаться", – считает журналист.

Как сообщал УНИАН, в СБУ подчеркивали, что тела российских военных, которые погибли в зоне АТО, по приказу Генштаба России сжигают с помощью передвижных крематориев.

Ранее блогеры обнаружили вероятные могилы российских спецназовцев, которые погибли в Украине во время боев 4-5 мая 2015 года.

Удалось установить, что спецназовцы погибли или в городе Золотое Попаснянского района Луганской области, или в селе Широкино Донецкой области. Погибли военнослужащие во время боев, которые шли 4-5 мая 2015 года.

Напомним, 16 мая силы АТО задержали в Луганской области двух военнослужащих Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил РФ капитана Евгения Ерофеева и сержанта Александра Александрова.

Они находятся в военном госпитале в Киеве. Оба арестованы Шевченковским райсудом Киева до 19 июля.

Тем временем в Кремле отказались от захваченных на Донбассе российских военнослужащих. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вновь повторил позицию Москвы, что "никаких российских военных на Донбассе нет", но Минобороны РФ требует их освободить.