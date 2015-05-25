В РФ «Солдатские матери» требуют разъяснить, как спецназовцы из Тольятти попали на Донбасс

​Ответственный секретарь «Союза комитетов солдатских матерей», ​член Общественного совета при Минобороны Валентина Мельникова обратилась с запросом к главному военному прокурору РФ Сергею Фридинскому с просьбой прояснить статус одного из задержанных в Украине россиян, которых украинские правоохранители считают бойцами ГРУ, передает РБК.

Как рассказала агентству правозащитница, в организацию «Солдатских матерей» обратился «по электронной почте и СМС военнослужащий по контракту войсковой части №21208 Александров Александр Анатольевич с просьбой оказать ему содействие для возвращения в Россию».

В своем письме на имя Фридинского Мельникова просит военную прокуратуру ответить на несколько вопросов: «По какому распоряжению военнослужащий находился в Украине?», «При каких обстоятельствах, каким способом сержант Александров смог перейти государственную границу?», «Какие меры принимаются военной прокуратурой для возвращения военнослужащего?» и «Участвует ли МИД в возвращении на территорию России Александрова?» Кроме того, солдатские матери просят прокуратуру «принять все возможные меры для освобождения Александрова в случае очередного обмена пленными «всех на всех» в Украине».

Власти Украины сообщили о задержании под Луганском двух военных из России, капитана Евгения Ерофеева и сержанта Александра Александрова 17 мая. Представители СБУ обоих назвали действующими российскими военнослужащими из третьей гвардейской Отдельной бригады специального назначения Главного разведывательного управления Генштаба Минобороны России.

Спустя несколько часов после этого заявления боевики из "ЛНР" сообщили о пленении украинскими силовиками двух бойцов луганской «Народной милиции». Еще через сутки официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что Александров и Ерофеев на момент задержания не являлись действующими военнослужащими.

Специальный корреспондент «Новой газеты» Павел Каныгин, который побывал в киевском госпитале у задержанных россиян, рассказал РБК, что оба они с удивлением узнали о своем увольнении из армии. По словам журналиста, оба надеются на взаимный обмен пленными между сторонами конфликта.

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Во время допроса, видео которого было опубликовано украинской стороной, Александров и Ерофеев заявили, что прибыли на Украину 26 марта 2015 года в составе батальона из 220 человек. Ранее Москва неоднократно заявляла, что на территории Украины нет российских военнослужащих, а конфликт в Донбассе является внутриукраинским. В Минобороны в беседе с РБК дали понять, что дополнительных комментариев к заявлению Конашенкова в ближайшее время не будет.

«Я не могу ничего добавить к тому, что я уже говорил. Это граждане России, которые находятся в плену. Российская сторона принимает необходимые меры для их вызволения из плена», — прокомментировал в пятницу ситуацию пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пленным может считаться только военнослужащий, задержанный во время боевых действий, объяснил в свою очередь РБК член президентского Совета по правам человека, руководитель правозащитной группы «Гражданин. Армия. Право» Сергей Кривенко. Для получения статуса пленного солдат должен назвать свою фамилию, имя, должность и воинскую часть. В этом случае, если военный не совершил уголовных преступлений помимо своего участия в боевых действиях, отношение к нему регулируют Женевские конвенции. При этом правозащитник уточнил, что россиянин, задержанный с оружием в руках на территории другого государства и не являющийся военнослужащим, считается уголовным преступником «и по законам Украины, и по законам России».

Сейчас оба россиянина арестованы киевским судом по подозрению в терроризме. Переговорщик центра содействия освобождению заложников при СБУ Юрий Тандит заявил в эфире украинской телепрограммы «Шустер Live», что Ерофеев и Александров не подпадают под процедуру обмена, так как не являются ополченцами.​​​