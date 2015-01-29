Тела российских солдат сжигают в передвижных крематориях - Наливайченко

Об этом рассказал глава СБУ Валентин Наливайченко в эфире "5 канала", пишет Украинская правда.

По его словам, с 20 по 23 января по указанию Генштаба ВС РФ на временно подконтрольную террористическим группировкам территорию было ввезено 7 мобильных передвижных крематориев, смонтированных на шасси автомобилей КАМАЗ.

Наливайченко отметил, что каждый из этих крематориев сжигает за сутки 8-10 тел.

Согласно информации, работу "смертельных печей" координируют непосредственно военные разведчики России. Эти "спецкамазы" в конце 2014 года были зафиксированы в Ростовской области вблизи государственной границы Украины.

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Наливайченко сообщил, что на горячую линию СБУ ежедневно обращаются десятки российских граждан, ищущих своих родственников, российских военных, которых направили на территорию Украины.

Он отметил, что украинская власть будет вести себя гуманно и возвращать матерям российских солдат тела вместе с найденными документами и вещами.

Наливайченко напомнил, что несколько дней назад СБУ публично выразила готовность передать российской стороне тело гражданина РФ Андрея Емельянова.

Однако, как уточнили в пресс-службе СБУ, до сих пор консульство России не отреагировало на это предложение.