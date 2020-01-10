В Минобороны рассказали о состоянии военного, раненого вчера на Донбассе
13:07, 10 января 2020Война
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Раненый военный находится в военно-медицинском клиническом центре.
Сейчас он находится в военно-медицинском клиническом центре \ УНИАН
Раненый в минувшие сутки на Донбассе украинский военнослужащий находится в удовлетворительном состоянии.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в ежедневной сводке пресс-службы Министерства обороны Украины относительно обстановки в районе проведения операции Объединенных сил.
В Минобороны напомнили, что накануне один наш защитник был ранен. «Сейчас он находится в военно-медицинском клиническом центре, состояние здоровья воина удовлетворительное», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, на Донбассе в течение минувших суток оккупанты 6 раз нарушили режим тишины, один украинский военный погиб, а еще один ранен.
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