В Минобороны рассказали о состоянии военного, раненого вчера на Донбассе

Раненый военный находится в военно-медицинском клиническом центре.

Раненый в минувшие сутки на Донбассе украинский военнослужащий находится в удовлетворительном состоянии.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в ежедневной сводке пресс-службы Министерства обороны Украины относительно обстановки в районе проведения операции Объединенных сил.

В Минобороны напомнили, что накануне один наш защитник был ранен. «Сейчас он находится в военно-медицинском клиническом центре, состояние здоровья воина удовлетворительное», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, на Донбассе в течение минувших суток оккупанты 6 раз нарушили режим тишины, один украинский военный погиб, а еще один ранен.