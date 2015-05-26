В районе Донецкого аэропорта прогремели более 170 взрывов - ОБСЕ

Об этом говорится в отчете миссии за 25 мая, который опубликован сегодня.

В частности, миссия отмечает, что боевые действия продолжались в районе разрушенного Донецкого аэропорта, который находится на подконтрольной боевикам территории.

Наблюдатели подчеркнули, что “зафиксировали более 170 взрывов за отчетный период”.

Как говорится в отчете, из-за ограничений в плане безопасности, наблюдатели миссии не смогли лично ознакомиться с ситуацией в районе Широкиного и в Авдеевке.

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Вместе с тем, члены миссии, общаясь с представителем украинских Вооруженных сил по телефону, сообщают, что были информированы о последствиях обстрела Авдеевки и проведенном анализе воронок в 45 местах, которые попали под обстрел. Так, миссия ОБСЕ сообщает, что украинская сторона, исследуя последствия обстрела Авдеевского коксохимического завода, указала, что обстрел завода велся из оккупированной боевиками “ДНР” Ясиноватой с применением артиллерии 122-миллиметрового калибра.

Как сообщал УНИАН, 24 мая миссия ОБСЕ зафиксировала более 200 взрывов в районе Донецкого аэропорта и более 100 – в районе Широкино.