В районе Донецкого аэропорта прогремели более 170 взрывов - ОБСЕ
Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляет, что зафиксировала более 170 фактов нарушения режима прекращения огня в районе Донецкого аэропорта.
Об этом говорится в отчете миссии за 25 мая, который опубликован сегодня.
В частности, миссия отмечает, что боевые действия продолжались в районе разрушенного Донецкого аэропорта, который находится на подконтрольной боевикам территории.
Наблюдатели подчеркнули, что “зафиксировали более 170 взрывов за отчетный период”.
Как говорится в отчете, из-за ограничений в плане безопасности, наблюдатели миссии не смогли лично ознакомиться с ситуацией в районе Широкиного и в Авдеевке.
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Вместе с тем, члены миссии, общаясь с представителем украинских Вооруженных сил по телефону, сообщают, что были информированы о последствиях обстрела Авдеевки и проведенном анализе воронок в 45 местах, которые попали под обстрел. Так, миссия ОБСЕ сообщает, что украинская сторона, исследуя последствия обстрела Авдеевского коксохимического завода, указала, что обстрел завода велся из оккупированной боевиками “ДНР” Ясиноватой с применением артиллерии 122-миллиметрового калибра.
Как сообщал УНИАН, 24 мая миссия ОБСЕ зафиксировала более 200 взрывов в районе Донецкого аэропорта и более 100 – в районе Широкино.