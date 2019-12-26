Москва может вывести свои войска с Донбасса в течение одного-двух лет – Тейлор

По словам дипломата, президент Зеленский осознает все риски, связанные с процессом мирного урегулирования.

Украина может договориться с Россией о выводе российских войск из Донбасса и передаче границы под контроль международных сил в течение одного-двух лет, считает временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор.

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Как сообщает «РБК-Украина», такое заявление дипломат сделал в общении с украинскими журналистами.

По словам Тейлора, для Украины и России главным остается вопрос границы.

"Думаю, украинцы могут прийти к соглашению с россиянами, чтобы россияне ушли с Донбасса за год-два. Но на каких условиях россияне уйдут - это вопрос. Тяжелый и для Украины, и для России вопрос - это вопрос контроля границы. Возможен какой-то компромиссный вариант. Россия может передать границу не украинскому правительству, но каким-то международным силам. Это могла бы быть расширенная миссия ОБСЕ, или ООН, которая бы взяла контроль над границей и обеспечила безопасность (на территории ОРДЛО, - ред.), чтобы прошли выборы. Выборы не могут пройти, пока россияне находятся там, и пока граница находится под контролем россиян", - сказал Тейлор.

По словам поверенного, президент Владимир Зеленский понимает все риски, связанные с процессом мирного урегулирования и готов на них идти, чтобы добиться того, чего хотят украинцы – «прекращения войны». В качестве примера Тейлор привел разведение сил на трех участках линии столкновения, которое, по его мнению, в значительной степени было односторонним.

"Зеленский понимает, что ему нужно: чтобы россияне ушли из Донбасса, а в конечном счете и из Крыма", - сказал Тейлор и добавил, что украинский лидер понимает, что есть красные линии, которые нельзя переходить.

"Думаю, Путин хотел бы избавиться от болезненных санкций, а это можно сделать, если найти какой-то вариант для него, чтобы уйти с Донбасса, сохранив лицо", - считает дипломат.

Он также подчеркнул, что большинство жителей неподконтрольных территорий хотели бы вернуться в Украину и вернуться к "нормальной жизни". Кроме того, Тейлор отметил, что вопрос возвращения Крыма займет больше времени, чем возвращение Донбасса.

Как сообщал УНИАН, по результатам саммита в "нормандском формате" 9 декабря в Париже лидеры Украины, ФРГ, Франции и РФ согласовали коммюнике, в котором заявили, что поддерживают договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы относительно разведения сил на трех дополнительных участках на Донбассе до конца марта 2020 года.

Также они поощряют ТКГ способствовать освобождению и обмену удерживаемыми лицами, связанными с конфликтом, до конца года на основе принципа "всех на всех" начиная с "всех установленных на всех установленных". Лидеры стран "нормандской четверки" поддерживают достижение в течение 30 дней договоренности в рамках ТКГ о новых пунктах пропуска через линию разграничения.

Кроме того, стороны заинтересованы в достижении договоренностей в рамках "нормандского формата" и ТКГ относительно всех правовых аспектов закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе. Они считают необходимым инкорпорировать "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство, согласно версии, согласованной "нормандской четверкой" и ТКГ.