Оккупанты сегодня сконцентрировали огневую активность на Мариупольском направлении

Оккупанты продолжают стрелять из запрещенного вооружения.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня.

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Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, из запрещенных Минскими договоренностями 82-мм минометов противник выпустил 8 мин по нашим позициям близ Водяного. Также, из крупнокалиберных пулеметов были обстреляны позиции украинских защитников в районе населенного пункта Павлополь, что на Мариупольском направлении.

«Сегодня, 5 января, в районе населенного пункта Хутир Вильный, в результате наезда на неизвестное взрывное устройство (вероятно противотанковая мина ТМ-62), произошел подрыв военного грузового автомобиля ГАЗ-66, который осуществлял меры по логистическому обеспечению. В результате взрыва один военнослужащий погиб на месте, еще один получил тяжелые ранения», – говорится в вечернем отчете штаба.