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На Донбассе автомобиль с военными наехал на мину: один боец погиб, еще один – тяжело травмирован

13:16, 05 января 2020
Война
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Иллюстрация REUTERS

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Объединенных сил в Facebook.

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"В районе населенного пункта Золотое-4 в результате наезда на неизвестное взрывное устройство (вероятно, противотанковая мина ТМ-62) произошел подрыв грузового автомобиля ГАЗ-66 одного из подразделений Объединенных сил, который осуществлял мероприятия логистического обеспечения. В результате взрыва один военнослужащий погиб, еще один получил тяжелые ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте подрыва работает следственная рабочая группа, которая выясняет все обстоятельства происшествия.

Командование Объединенных сил выразило соболезнования близким и родным погибшего военнослужащего.

Как сообщал УНИАН, сегодня вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня.

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Теги: #военные#ВСУ#ООС