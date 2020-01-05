На Донбассе автомобиль с военными наехал на мину: один боец погиб, еще один – тяжело травмирован

На месте подрыва работает следственная рабочая группа, которая выясняет обстоятельства происшествия.

На Донбассе грузовик украинских военных наехал на мину, в результате чего один военнослужащий погиб, еще один получил тяжелые ранения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Объединенных сил в Facebook.

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"В районе населенного пункта Золотое-4 в результате наезда на неизвестное взрывное устройство (вероятно, противотанковая мина ТМ-62) произошел подрыв грузового автомобиля ГАЗ-66 одного из подразделений Объединенных сил, который осуществлял мероприятия логистического обеспечения. В результате взрыва один военнослужащий погиб, еще один получил тяжелые ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте подрыва работает следственная рабочая группа, которая выясняет все обстоятельства происшествия.

Командование Объединенных сил выразило соболезнования близким и родным погибшего военнослужащего.

Как сообщал УНИАН, сегодня вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня.