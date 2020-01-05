На Донбассе боевики из гранатометов обстреляли позиции украинских военных

Два военнослужащих Объединенных сил были ранены в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве.

Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня.

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Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра ООС. "Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник произвел три обстрела позиций Объединенных сил неподалеку Авдеевки, Верхнеторецкого и Водяного, где открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме этого, из станкового автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета противник обстрелял позиции украинских защитников вблизи населенного пункта Новолуганское, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"Вчера, 4 января, во время передвижения между взводными опорными пунктами два военнослужащих Объединенных сил получили ранения в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, им оказана квалифицированная помощь", - отметили в пресс-центре.

"С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет", - подытожили в пресс-центре.