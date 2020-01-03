В Авдеевке задержали боевика из "Оплота"

В 2014 году мужчина вступил в бандформирование "Оплот", а через полгода покинул ряды террористов и вел скрытный образ жизни.

Полиция задержала 39-летнего уроженца Авдеевки, который в оккупированном Донецке нес службу в вооруженных силах боевиков «ДНР».

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Об этом сообщили в Покровском отделе полиции Донецкой области.

По словам боевика, летом 2014 года он поддался российской пропаганде, переехал жить в оккупированный Донецк и вступил в бандформирование «Оплот». Будучи рядовым, мужчина с оружием в руках дежурил на блокпосте, а также охранял админздание.

Через полгода, по словам боевика, он понял, что главари незаконного вооруженного формирования являются обычными преступниками, поэтому покинул ряды террористов и вел скрытный образ жизни.

Правоохранители установили, что все это время бывший боевик жил в оккупированном Донецке, и только в конце декабря 2019 года вернулся к Авдеевки.

Правоохранители открыли против боевика уголовное производство по ч. 2 ст. 260 «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований» Уголовного кодекса Украины.