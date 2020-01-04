В зоне ООС подорвалось двое украинских военных – штаб

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня.

В районе проведения операции Объединенных сил двое военнослужащих получили ранения в результате подрыва на взрывном устройстве.

Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook.

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«Сегодня, 4 января, во время передвижения между взводными опорными пунктами, двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение и им оказана квалифицированная помощь», - говорится в сообщении.

По данным штаба, с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня. Из станкового автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета противник обстрелял позиции украинских защитников вблизи населенного пункта Новолуганское, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Пивнич».

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 3 января, вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.