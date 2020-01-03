За сутки оккупанты дважды обстреляли позиции украинских военных на Донбассе - штаб ООС

Потерь среди украинских военных нет.

За сутки российские оккупанты дважды обстреляли позиции военных Вооруженных сил Украины на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил в социальной сети Facebook.

«В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня», - говорится в сообщении.

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В частности, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник обстрелял позиции украинских защитников возле населенных пунктов Новолуганское и Зайцево, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север».

«Сегодня, 3 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет», - заявили в ООС.

Также в пресс-центре сообщили о ситуации на участках разведения сил и средств.

«На участке разведения №1 ситуация остается стабильной. Режим тишина соблюдается. Перевозка населения между восстановленным мостом и КПВВ «Станица Луганская» осуществляется автобусом и двумя электромобилями. Перевезены около 4 тыс. пассажиров», - говорится в сообщении.

Кроме того, представители ГСЧС Украины ежедневно, с обеих сторон дороги, проводят обследование местности на наличие взрывоопасных предметов. Сотрудники Международного комитета Красного Креста, в случае необходимости, оказывают людям медицинскую помощь.

«На участках разведения №2 и №3 обстановка стабильная. Продолжаются мероприятия по соблюдению режима тишина», - заявили в ООС.