За сутки погиб один военный, пятеро получили ранения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

«За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, пятеро получили ранения. Наибольшие потери силы АТО понесли в Широкино», - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, 23 маябыл убит один из главарей боевиков "ЛНР" Алексей Мозговой. По одной из версий, это произошло в результате внутренних "разборок" среди боевиков, по другой это сделали московские силовики.