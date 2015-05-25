За сутки погиб один военный, пятеро получили ранения
13:12, 25 мая 2015Война
613 0
За минувшие сутки один украинский военнослужащий погиб, пятеро бойцов получили ранения.
За сутки погиб один украинский защитник / mil.gov.ua
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.
«За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, пятеро получили ранения. Наибольшие потери силы АТО понесли в Широкино», - отметил он.
Читайте такжеВ бою под Мариуполем погиб военный, еще двое ранены - батальон "Донбасс"
Как сообщал УНИАН, 23 маябыл убит один из главарей боевиков "ЛНР" Алексей Мозговой. По одной из версий, это произошло в результате внутренних "разборок" среди боевиков, по другой это сделали московские силовики.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter