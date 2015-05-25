Экс-глава разведки назвал вероятных ликвидаторов боевика Мозгового

Об этом сообщает ZN.ua.

"Есть большая вероятность, что одна из специальных групп, которая работает в тылу, не представители российского спецназа, как раз и провела эту операцию. Это наши союзники, но они не подконтрольны ВСУ", — отметил Маломуж.

Бывший руководитель СВР предположил, что это может быть харьковская группа.

"Есть харьковская группа — там собрались представители очень опытных специальных подразделений, которые ранее служили", — уточнил он.

Ранее сообщалось, что к гибели лидера боевиков "ЛНР" Мозгового, имеет отношение партизанский отряд "Тени".

Советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что Мозгового ликвидировал спецназ ГРУ.

Как известно, сообщение о гибели Мозгового в результате обстрела его машины на трассе Перевальск-Луганск 23 мая. По предварительным сообщениям, вместе с ним во время обстрела погибли 7 или 8 человек.

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Вместе с тем российские прокремлевские СМИ и сами боевики возложили ответственность за гибель Мозгового на украинских силовиков.

Как заявил так называемый начальник "следственного отдела луганской прокуратуры" Леонид Ткаченко, были обстреляны три автомобиля, в которых двигались представители группировки "Призрак", в том числе их лидер Алексей Мозговой, охранник, водитель и пресс-секретарь.