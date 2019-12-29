В ночь перед возможным обменом людей боевики восемь раз нарушили "режим тишины"

Противник обстрелял позиции украинских подразделений из запрещенных Минскими договоренностями 120-мм минометов.

В течение минувших суток, 28 декабря, вооруженные формирования РФ на Донбассе 8 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, противник обстрелял позиции украинских подразделений из запрещенных Минскими договоренностями 120-мм минометов, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с украинской стороны нет.

Напомним, российские СМИ сообщали, что обмен по формуле «всех установленных на всех установленных» планируется 29 декабря. Представитель оккупационной российской администрации на Донбассе, так называемый «омбудсмен ДНР» Дарья Морозова заявила, что украинская сторона должна передать 87 человек, а боевики освободят 55 человек.