В Донецком аэропорту найдены несколько тел "киборгов"

В пятницу на территории Донецкого аэропорта из-под обломков извлекли несколько тел погибших украинских военных.

Об этом "Украинской правде" сообщил руководитель пресс-центра украинской группы Совместного координационного центра контроля за прекращением огня Руслан Семенюк.

"Сегодня с 10 до 12 часов на территории Донецкого аэропорта из-под обломков были извлечены тела погибших украинских киборгов. Было поднято 2 или 4 тела героев. Идентифицировать очень трудно", - сообщил он.

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По словам Семенюка, контроль осуществляло ОБСЕ, а Международный комитет Красного Креста проводил определенные в таких случаях процедуры.

От Вооруженных Сил Украины присутствовал представитель центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения, который постоянно находится в Донецке.

"Тела погибших воинов были перевезены в морг Донецка. Ожидается, что в ближайшее время они будут переданы украинской стороне", - добавил он.

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По словам Семенюка, во время поднятия останков погибших из-под завалов сторонами в целом соблюдался режим тишины.

"Кроме того, ожидается, что после разминирования завалов, в ближайшее время будет поднято на поверхность еще 1-2 тела украинских героев", - добавил он.