Численность войск России на Донбассе на разных этапах агрессии составляла от 4 до 14 тысяч человек - Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что численность российских войск на Донбассе на разных этапах агрессии составляла от 4 до 14 тысяч человек.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Словакии Андреем Киской в Киеве.
"Ситуация в Украине не является ни внутренним конфликтом, ни гражданской войной. Факт присутствия российских войск на нашей территории был доказан многократно, и в разное время на территории Украины присутствуют от 4 до 14 тыс. только российских регулярных военнослужащих", - подчеркнул глава государства.
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Как отметил президент, эти данные не только украинские, но и данные разведок стран-членов Организации Североатлантического договора (НАТО) и других источников.
"Мы имеем факты пересечения границы, которые зафиксированы спутником", - добавил Порошенко.
По его словам, речь идет не только о численности российских войск, но и огромное количество самого современного боевого оружия, включая ракеты и зенитно-ракетные комплексы. "В том числе тот, который был использован при крушении рейса MH17, когда погибли 298 невинных людей", - сказал Порошенко.
Президент подчеркнул, что для установления мира необходимо выполнять Минские соглашения.
Как сообщал УНИАН, 16 мая силы АТО взяли в плен в Луганской области двух российских военнослужащих - Александра Александрова и Евгения Ерофеева.