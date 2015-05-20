Численность войск России на Донбассе на разных этапах агрессии составляла от 4 до 14 тысяч человек - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Словакии Андреем Киской в Киеве.

"Ситуация в Украине не является ни внутренним конфликтом, ни гражданской войной. Факт присутствия российских войск на нашей территории был доказан многократно, и в разное время на территории Украины присутствуют от 4 до 14 тыс. только российских регулярных военнослужащих", - подчеркнул глава государства.

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Как отметил президент, эти данные не только украинские, но и данные разведок стран-членов Организации Североатлантического договора (НАТО) и других источников.

"Мы имеем факты пересечения границы, которые зафиксированы спутником", - добавил Порошенко.

По его словам, речь идет не только о численности российских войск, но и огромное количество самого современного боевого оружия, включая ракеты и зенитно-ракетные комплексы. "В том числе тот, который был использован при крушении рейса MH17, когда погибли 298 невинных людей", - сказал Порошенко.

Президент подчеркнул, что для установления мира необходимо выполнять Минские соглашения.

Как сообщал УНИАН, 16 мая силы АТО взяли в плен в Луганской области двух российских военнослужащих - Александра Александрова и Евгения Ерофеева.