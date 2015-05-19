Боевики в течение дня обстреливали мирные населенные пункты и военных из танков и артиллерии

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

«С утра и до 18.00 часов ситуация в зоне проведения АТО оставалась напряженной Незаконные вооруженные формирования российско-террористических войск продолжают обстреливать позиции сил АТО», - говорится в сообщении.

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Так, на Артемовском направлении террористы из артиллерии, минометов и стрелкового оружия стреляли по Широкой балке, Луганскому, Кирово, Золотому. По Широкой балке, в частности, вел огонь и танк. А в районе Катериновки в течение почти двух часов происходило боевое столкновение между украинскими военными и боевиками, информирует штаб АТО.

На Донецком направлении террористы из минометов разных калибров, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов вели огонь по Красногоровке, Авдеевке, Старогнатовке, Новогригоровке. В Старогнатовке стрелял снайпер.

На Луганском направлении – в Трехизбенке дважды незаконные вооруженные формирования применили вооружение БМП.

Также террористы сегодня обстреливали мирные населенные пункты. «На этот раз их артиллерия поливала огнем Катериновку и Попасную», - сообщили в пресс-центре АТО.