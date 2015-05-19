Боевики обстреляли Станицу Луганскую, Счастье и окрестности Крымского - Москаль

Как говорится в сообщении пресс-службы председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля, вчера около 23.00, а затем в 2.30 окраины Станицы Луганской и прилегающие села обстреляли из минометов.

Огонь велся с правого берега Северского Донца, оккупированного боевиками. Информации о пострадавших мирных жителей или военных нет, однако мины повредили линии электропередач, в результате чего в течение ночи районный центр оставался без электроэнергии. Утром (по состоянию на 10:00) ремонтники устранили повреждения и восстановили электроснабжение.

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Кроме Станицы Луганской боевые действия велись еще в нескольких точках на линии разграничения огня. На территории между Крымским (которое контролируется Украиной) и Сокольниками (оккупированы так называемыми казаками) в результате обстрела разбито водонапорное сооружение. В течение ночи боевики несколько раз обстреливали г. Счастье из гранатометов. В обоих случаях информации о раненых или погибших не поступало.

В остальных традиционно «горячих точках» соблюдался режим боевой тишины.

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Большая часть Станицы Луганской сейчас без газа – ведутся плановые ремонтные работы газопровода, которые планируется завершить до 17.00. Кроме того, сегодня утром прекращено газоснабжение Лисичанска (20 тыс. абонентов). Здесь идет замена газового оборудования. Разрешение на отключение газа в Лисичанске получено на три дня, однако ремонтные бригады делают все возможное, чтобы завершить работы раньше.

Как сообщал УНИАН ранее, на Луганщине военный автомобиль подорвался на фугасе: погибли боец "Нацгвардии" и волонтеры.