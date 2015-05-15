Вчера в Луганской области были ранены двое украинских военных - Москаль

Как говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля, вчера вечером боевики обстреляли из минометов г. Горское в Попаснянском районе. Огонь велся со стороны оккупированного Первомайска. Около 19.30 одна из мин залетела в частный сектор города и попала в жилой дом. В результате сильно повреждена кровля, летняя кухня и гараж. В момент обстрела в доме находилась хозяйка, которая не пострадала.

В целом по линии разграничения огня, проходящей по Луганской области, интенсивность боевых действий значительно усилилась. На "Бахмутке" во второй половине дня боевики обстреляли из минометов и автоматического оружия 29-й блокпост (крайняя точка контролируемой Украиной территории). Ранения получил один военнослужащий. Раны не тяжелые, угрозы жизни нет, говорится в сообщении.

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Кроме того, на окраине пос. Крымское, начиная с 19-ти часов и до вечера, вспыхивали перестрелки, которые перерастали в ближние бои. Информации о пострадавших нет. В Трехизбенке позиции украинских силовиков обстреляли из автоматического оружия и снайперской винтовки. Огнестрельное ранение получил один военнослужащий, он госпитализирован в районную больницу, сообщил Москаль.

Кроме того, перестрелки из автоматического оружия и гранатометов велись в Станице Луганской, Счастье и вблизи Катериновки (Попаснянский район). Информации о разрушении инфраструктуры, жилья и пострадавших людей не поступало.

Напомним, вчера УНИАН сообщал, что, согласно информации Геннадия Москаля, что в Луганской области боевики обстреляли из танков и минометов Станицу Луганскую, Троицкое и Катериновку.