В Луганской области боевики обстреляли из танков и минометов Станицу Луганскую, Троицкое и Катериновку – Москаль

Как говорится в сообщении пресс-службы председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля, вчера с 21.00 и до полуночи Станица Луганская и прилегающая территория подверглись интенсивным обстрелам из минометов, танков и автоматического оружия.

Огонь велся с правого берега Северского Донца, оккупированного так называемой «ЛНР».

"В с. Валуйское, прилегающем к Станице, снаряд (вероятно, из танка) попал в частный жилой дом на ул. Советской и сильно повредил его. Хозяин дома, 76-летний мужчина, чудом не пострадал. В самом райцентре снаряды и мины взрывались вблизи опорных пунктов наших силовиков. Данных о разрушениях инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения или военных не поступало, подробная информация выясняется", - говорится в сообщении.

Утром в Станице тихо, поврежденный позавчерашним обстрелом газопровод восстановлен, все системы жизнеобеспечения функционируют.

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Минометным и гранатометным обстрелам вчера ночью также подверглось Счастье, включая территорию Луганской теплоэлектростанции. Осколками от мин изрублен главный щит диспетчерской, однако станция продолжает работать в нормальном режиме. Снайперы боевиков стреляли по фасадам домов, на одном из которых пуля попала в электросчетчик. Данных о раненых или погибших нет.

Кроме того, боевые действия за вчерашние сутки зафиксированы в Троицком (Попаснянский район), окрестности которого после 20.00 обстреляли из минометов, и в Катериновке. Пострадавших нет.

Как сообщал УНИАН ранее, электроснабжение Станицы Луганской и близлежащих сел вчера вечером, 12 мая, было восстановлено.