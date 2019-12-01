Сутки на Донбассе: враг бил из запрещенных минометов, потерь нет

Боевики вели огонь из минометов калибра 82 мм, противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В течение минувших суток, 30 ноября, вооруженные формирования РФ 4 раза нарушили режим прекращения огня. Потерь в рядах Объединенных сил нет.

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Как говорится в утренней сводке штаба ОС, противник обстреливал украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

С начала текущих суток зафиксирован один обстрел из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия в районе Новолуганського. Потерь с украинской стороны нет.

Ранее сообщалось, что ремонтные бригады не могут восстановить электроснабжение около 60 домов в Марьинке, поскольку российские оккупанты не дают гарантий соблюдения режима прекращения огня.