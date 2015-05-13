Пропускная система в зоне АТО ограничивает возможности населения ее покинуть - ОБСЕ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг во время презентации в Киеве отчета «Защита мирного населения и свобода передвижения в Донецкой и Луганской областях».

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«Пропускная система значительно ограничивает возможности людей покинуть розрушенные конфликтом районы или получить доступ к безопасным районам и помощь в спасении жизни, включая гуманитарную помощь», - сказал Хуг.

Ранее УНИАН сообщал, что общественная организация "Донбасс СОС" в открытом обращении к президенту Петра Порошенко и председателю Службы безопасности Украины Валентину Наливайченко заявила, что действующая пропускная система пересечения линии разграничения с неконтролируемыми территориями в Донбассе несовершенна, нежизнеспособна и неэффективна. Также сообщалось, что уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская заявила, что при СБУ создана рабочая группа по разработке новой системы пропусков в зоне АТО.